Анкара, 18 апреля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что досрочные парламентские и президентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. Такое заявление Эрдоган сделал сегодня, 18 апреля, на встрече с главой оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

«Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на ранний срок. Мы обсудили это предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», — рассказал Эрдоган журналистам.

Проведение досрочных выборов Эрдоган аргументировал необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления в Турции.

Накануне, 17 апреля, Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции ПНД, заявил, что, поскольку президентская система еще не устоялась, Турция не может ждать очередных выборов 3 ноября 2019 года. Тогда же он и заявил, что выборы президента и парламента нужно провести досрочно.

Напомним, в апреле 2017 года в Турции прошел референдум, на котором большинство граждан поддержали конституционную реформу о введении в стране президентской формы правления. Предполагалось, что все положения реформы вступят в силу после выборов 3 ноября 2019 года. Теперь это произойдет раньше.