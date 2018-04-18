Уфа, 19 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. В сети запустили флешмоб #СалаватНеБандит в защиту национального героя Башкирии Салавата Юлаева. Поводом для такой акции стало выступление стендап-комика Руслана Белого в Уфе, в ходе которого он назвал Юлаева разбойником.

Скампецкий Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Пользователи оставляют в социальных сетях гневные записи с хэштегом #СалаватНеБандит и требуют Руслана Белого публично извиниться перед всем башкирским народом.

«Белый! Требуем извинений!» — пишет Ляйсан Е.

«Хммм, что скажете? *омик в городе! Наверное, самое неприятное выступление для меня (за всю историю стендапа!)» — отметил Ян Л.

Жители Башкирии пришли к выводу, что Белый плохо изучил историю республики перед выступлением, что и стало причиной его высказываний о Салавате Юлаеве. По мнению пользователей, это неуважение к народу республики.

«Не изучив подробности его биографии и вклад в историю нашей республики, глупо делать какие-то выводы, а тем более называть его бандитом», — считает Лиля Р.

«Пропало уважение к этому человеку. Назвать башкирского национального героя бандитом башкирам в лицо. Нужно иметь уважение ко всем нациям и культурам», — заметила Алинка.

К акции в поддержку Салавата Юлаева присоединился и обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. В своём Instagram он опубликовал видео, в котором признался, что его тоже оскорбили слова комика.

«Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова. Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас, башкир, Салават Юлаев был и остается национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем», — заключил Нигматуллин.

Подобную агрессию к Руслану Белому разделяют не все жители Башкирии. По мнению Гульшат К., выступление комика послужило рекламой республики и преданности её жителей традициям.

«Агрессии нет к нему. Думаю, все, что говорится им — это реклама Башкирии. Видимо, на пятки наступаем своей преданностью своим традициям, и это кого-то бесит, кого-то нет. Многие уйдут с его концерта и шутки забудут, а про Салавата Юлаева запомнят!»

Жительница города Салават Света Н. и вовсе считает, что флешмоб #СалаватНеБандит позорит всех башкир. Она отметила, что многие участники акции оскорбляют Руслана Белого, не задумываясь, что таким образом следуют его же примеру.

«Вот что меня удивляет: в нашем городе столько проблем, которым нужна огласка, а все обсуждают Руслана Белого и его шутки в адрес башкирского народа. Читаю в соцсетях и глазам не верю, сколько злобных защитников. Они, отстаивая свое мнение, оскорбляют Белого, называя его «тварью», «ублюдком», «скотиной». Разве таким поведением человек не позорит себя, нацию и город? Возьмемся за оружие, чтобы доказать, что мы за мир? #СалаватНеБандит, но и вы далеко не герои».

Напомним, 15 апреля в эфир телеканал ТНТ вышел очередной выпуск программы «Комик в городе» от стендап-юмориста Руслана Белого. Передача была посвящена Уфе. В ходе выступления комик затронул национального героя Салавата Юлаева. Он заявил, что в Башкирии многое названо в его честь и предположил, что и «всех девочек называют Салават». Белый добавил, что по факту Юлаев — разбойник.

«Да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей, блин, он исторически наш. Может, мы просто не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях? Вот смотрите, например, Пушкин. Он при российской империи был герой? Герой. В советское время герой? Герой. Все, достоин памятника. А Салават Юлаев что? При российской империи бандит. При коммунистах герой. А сейчас так, пусть будет. Нам что, коня сносить? Я не призываю никого менять. Вам нужно нового героя искать», — заключил комик.

Между тем это не первый раз, когда телеканал ТНТ обвиняют в оскорблении разных народов РФ. В декабре 2017 года участники шоу Comedy Woman оскорбили жителей Ингушетии номером про девушку из республики, предоставляющую эскорт-услуги.

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Спустя несколько дней извинений от телеканала потребовали и жители Калмыкии. Заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ Баатр Лиджиев направил ТНТ просьбу удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку, которая оскверняет чувства верующих.