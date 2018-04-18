Симферополь, 18 апреля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Для нынешнего руководства Украины люди — просто расходный материал, и ситуация с группой офицеров ВМС соседнего государства, покинувших Крым в 2014 году, а теперь угрожающих президенту страны ПетруПорошенко вновь вернуться на полуостров, это в очередной раз доказывает. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Николай Кузьмин.

Майкл Мазур. Оккупант (фрагмент). 1965

Напомним, в открытом письме президенту Украины моряки напомнили, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там своё имущество и служебное жильё.

«С тех пор руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами. Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — сказано в обращении.

«Ситуация показывает, что для руководства Украины люди — просто расходный материал. Неважно, кто: эвакуировавшиеся из Крыма украинские моряки, участники так называемой АТО, любые другие рядовые граждане. В момент, когда они нужны для какой-то очередной антироссийской истерии, их используют. А потом о них забывают. Руководство Украины подражает своим западным хозяевам, но ведёт себя так, как те действовали в своих колониях. Различие только в том, что для украинского олигархического класса колония — это их собственная страна», — считает Николай Кузьмин.

По словам руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, тех, кто оставил в Крыму жильё и уехал на Украину в 2014 году, не так много, гораздо больше тех, кто на службе в украинских военно-морских силах, но не обеспечен жильём как российские военные моряки.

«Их моряки просто знают разницу между крымскими и украинскими реалиями. Ну, вот за четыре года никто на Украине и не думал решать их жилищный вопрос, и не собирается. Всё, что не касается личного благосостояния, для украинских властей является посторонней темой. Обращение моряков — это диагноз всей системе социального обеспечения в украинской армии», — уверен эксперт.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, уже более месяца украинские власти незаконно удерживают экипаж рыболовецкого судна «Норд», состоящий из 10 граждан России. Капитан Владимир Горбенко прямо из изолятора временного содержания попал в больницу с приступом гипертонии. За так называемое «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства» моряку грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

По мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, эта провокация связана с тем, что у России есть реальные доказательства участия Запада в развязывании террористической войны против народов мира, в том числе и собственного населения.

«Во-первых, появляется опасность нового захвата наших гражданских судов со стороны украинских силовиков, что, в свою очередь, заставляет руководство пароходств, морских администраций и Черноморского флота выстраивать новую систему безопасности. Теперь необходимо согласовывать торговые, рыболовецкие и пассажирские рейсы с графиком дежурства в акватории наших военных кораблей, чаще проводить воздушную и морскую разведку внутри Азовского моря», — отмечал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт.

Во-вторых, по его словам, с военно-политической точки зрения пленение российского рыболовецкого судна украинской стороной — очередной акт гибридной войны против России, которая включает в себя комплексное сочетание военных, экономических, информационных, психологических, культуролого-ценностных и других методов.

В данном случае, уверен эксперт, захват российского судна украинскими силовиками, развязанная информационно-политическая провокация под условным названием «Дело Скрипаля», неудавшаяся попытка Запада провести провокацию в Восточной Гуте с применением химического оружия и обвинением в этом главы Сирии Башара Асада — звенья одной цепи.

«У России есть реальные доказательства участия Запада, прежде всего США и Великобритании, в развязывании террористической войны против народов мира, в том числе и собственного населения. Поэтому для Запада, как и было отмечено на VII Московской конференции по международной безопасности, Россия страшнее терроризма. В этих условиях захват российского судна «Норд» представляет собой попыткой со стороны США и его союзников втянуть нашу страну в горячую войну против Украины. Однако официальная Москва приложит все усилия, чтобы этого не случилось, и будет предпринимать попытки освобождения членов захваченного российского экипажа в основном дипломатическими методами», — уверен эксперт.