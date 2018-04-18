Калининград, 18 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Калининграде возбуждено уголовное дело о крупной краже янтаря. Как сообщили сегодня, 18 апреля, корреспонденту в региональном управлении СКР, под подозрением — трое сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Общая сумма похищенного камня и изделий достигает 7 млн рублей.

Kld.sledcom.ru Изъятый у оборотней в погонах янтарь

По данным следствия, в июле 2017 года заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области похитили камень из магазина предприятия, занимающегося реализацией изделий из янтаря.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведeнных сотрудниками Управления ФСБ по Калининградской области», — отметили в ведомстве.

Также известно, что помимо янтаря полицейские незаконно изъяли 12 долларов, не указав в протоколе обыска сведений об их обнаружении и изъятии, а также у одного из граждан, находящихся в магазине, незаконно изъяли янтарь-сырец стоимостью не менее 5 тыс. рублей.

Впоследствии часть похищенного янтаря была обнаружена и изъята у частных лиц, занимающихся его перепродажей.

«В случае если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут предусмотренную законом ответственность. Также решается вопрос о привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — прокомментировали в пресс-службе УМВД.