Астана, 18 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании приняли законопроект, который вносит изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2018−2020 годы, сообщает 18 апреля «Казинформ».

Pxhere.com Внесение поправок

В ходе обсуждения законопроекта министр финансов республики Бахыт Султанов рассказал депутатам об основных изменениях, вносимых в документ.

По словам министра, дополнительные поступления составят 181,4 млрд тенге ($553 млн), что связано с увеличением налоговых поступлений. Отмечается, что положительным фактором стало улучшение основных макроэкономических показателей.

Султанов добавил, что в бюджет дополнительно привлекается 117,1 млрд тенге ($357 млн) от скорректированного бюджета за счет перевыполнения плана по поступлениям на 2017 год. Кроме этого выпуск долговых ценных бумаг принесет в бюджет еще 118,5 млрд тенге ($362 млн). Привлечение всех дополнительных ресурсов позволит увеличить расходы республиканского бюджета на 425 млрд тенге ($1,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трех месяцев 2018 года поступления в государственный бюджет Казахстана превысили плановые показатели на 1,88% и составили 1,299 трлн тенге (244 млрд рублей).