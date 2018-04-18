Рязань, 18 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Дефицит средств Фонда капитального ремонта Рязанской области появился из-за переноса работ с более поздних сроков и любви к ремонту фасадов. Об этом 18 апреля заявил губернатор Рязанской области. Ранее правительство области сообщало, что в регионе для реализации краткосрочного плана по капремонту на 2019 год не хватает 4 млрд рублей. Из-за этого пришлось принять решение о переносе сроков по двум тысячам видов работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По словам губернатора, такая ситуация сложилась в том числе и из-за того, что в предыдущие года по неизвестным причинам чаще ремонтировались фасады домов, а не системы жизнеобеспечения. Сейчас же планируется больше внимания уделять ремонту отопления, водоснабжения, канализации и кровель.

«То, что мы должны были делать в 2018—2019 годах, усиленно делалось в 2015—2016 годах. Причём это делалось по отдельным видам работ — в первую очередь по фасадам. В итоге сложилась такая ситуация с дефицитом. Не потому, что серьёзные неплатежи, хотя эта причина также есть. А именно потому, что тогда почему-то захотелось везде сделать фасады. Пострадали другие виды работ, теперь мы вынуждены сроки отодвинуть на 2020−2021 годы. Но необходимые виды работ, которые нужно обязательно делать, будут выполнены», — сказал Николай Любимов.

О «финансовом крахе» рязанского капремонта стало известно в начале апреля. Тогда сообщалось, что, по предварительным расчетам, стоимость капремонта в 2019 году должна составить 5 млрд 251 млн рублей. Но направить регион может только 1 млрд 583 млн, и то при условии, что собираемость будет не менее 90%.

По данным на 1 апреля, собираемость взносов в Рязанской области намного меньше — всего 84,7%. Самые низкие показатели — в Шиловском и Касимовском районах (60,65% и 72,58%, соответственно).

«Задолженность собственников помещений (свыше полугода) перед региональным оператором составляет более 500 миллионов рублей», — сообщала 10 апреля пресс-служба регионального фонда.

Задолженность есть не только у отдельных собственников, но и у муниципалитетов. Самая высокая — у города Скопин. Администрация не платила взносы за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, несколько лет и накопила долг в 2 млн рублей.

Сейчас фонд капремонта проводит серьезную претензионную работу. Уже есть некоторые результаты. Например, достигнута договоренность с ООО «Крепость», в собственности которого восемь нежилых помещений. Компания не платила взносы с сентября 2014 года, из-за чего появился долг в 200 тыс. рублей. Теперь компании придется погасить задолженность до августа 2017 года. 18 марта пресс-служба регионального Фонда капремонта сообщила об еще одной небольшой победе: задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере 944 тыс. оплатил ПАО «Мостотрест».

Напомним, что в 2018 году в Рязанской области 1250 видов работ в 626 многоквартирных домах.