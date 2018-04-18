Киев, 18 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Украинское правительство продолжает «масштабную реконструкцию дорог», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 18 апреля УНИАН.

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По его словам, правительство Украины осуществляет одновременно и ямочный ремонт дорог, и их капитальное строительство. При этом на Украине планируется переход от ремонта к строительству. Гройсман считает, что в 2016 и 2017 году правительство провело «масштабную реконструкцию, капитальный ремонт и строительство дорог».

«Наша задача — уменьшать объемы ямочного ремонта и увеличивать объёмы капитального ремонта», — сказал Гройсман.

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Он отметил, что «есть вопросы» к качеству ремонта и строительства дорог.

Напомним, на Украине подавляющее большинство дорог (около 95%) находится в разрушенном состоянии. При этом ежегодно украинские власти обещают «качественно» отремонтировать дороги.

По мнению шведского фонда «Бриллиант Украины», занимающегося оценкой качества дорог, ситуация с ремонтом и строительством дорожного полотна на Украине плачевная. Как заявил Дерек Поттомсон, глава фонда, на Украине под «строительством» чаще всего понимают «ремонт». А проделанные работы никем не контролируются.