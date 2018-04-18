Тюмень, 18 апреля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В Тюмени в одном из домов на улице Пермякова сотрудники тюменской полиции и службы судебных приставов пресекли работу незаконного собачьего приюта. В невыносимых антисанитарных условиях в обычной квартире там содержалось около 100 собак различных пород, в большинстве — померанские шпицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Цитата из м/ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман и др. 1961. США

В соцсетях нехорошую квартиру уже назвали «шпицерией» и «собачьим концлагерем». Женщина терроризировала весь подъезд на протяжении четырёх лет.

«Помимо дикого лая, люди страдали от едкого запаха: женщина никогда не выгуливала питомцев. Пострадали и животные. Собаки жили в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю, не выгуливались, а некоторые из них содержались в переносках. Соседи дома обратились в суд. Судья встал на защиту жильцов дома, потребовав привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и запретив гражданке содержать более трёх животных», — сообщает служба тюменских приставов.

Женщина не исполняла решение суда. И 18 апреля судебные приставы-исполнители проникли в квартиру с помощью вскрытия дверей ломом. Собак освободили и передали зоозащитникам. После осмотра ветеринарами им поставят прививки.

«Соседи со слезами счастья на глазах благодарили сотрудников всех служб, поставивших точку в многолетних страданиях людей и животных. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными», — сообщают освободители.

В социальных сетях тюменцы однозначно осуждают подобных «благодетелей» и «заводчиков» домашних животных.

Отметим, что подобные случаи освобождения кошек и собак из квартирных «приютов» для Тюмени не редкость, и у правоохранителей по этой части наработан богатый опыт. Так, в июле 2017 года была оштрафована на 40 тыс. рублей хозяйка «кошачьего концлагеря». Началось с того, что в доме 133 по улице Мельникайте кошка застряла в окне и умерла. Ее труп ели другие кошки. Защитники животных стучали в дверь квартиры, но хозяйка не откликалась. Они тогда взяли стремянку и заглянули в жилище через форточку. Насчитали около 30 ободранных кошек различных пород. Соседи, как выяснилось, судились с хозяйкой зловонной квартиры в течение трёх лет.