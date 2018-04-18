Красногорск, 18 апреля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Подмосковье нужно активизировать работу по сохранению и реконструкции объектов культурного и исторического наследия. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. Парламентарий отметил, что некоторые из объектов культурного наследия федерального и регионального значений умышленно уничтожаются под предлогами невозможности восстановления, отсутствия исторической ценности или отсутствия в бюджете финансовых возможностей.

Быково. Подмосковье. Открытка

«Например, в Раменском районе Подмосковья усадьба Быково — одна из красивейших усадеб нашего региона. Время её основания приходится на вторую половину XVII века. В ней уникально всё: и здание усадьбы, и каскадные пруды, и вековой парк, и ротонда. Однако, несмотря на то, что она является объектом культурного наследия федерального значения, сегодня состояние усадьбы катастрофическое», — подчеркнул Чистюхин.

Он сообщил, что запросы о срочном принятии мер по сохранению и восстановлению усадьбы были дважды направлены в мэрию Москвы в связи с тем, что столичный департамент здравоохранения является собственником «Быково». Однако ответных решений не последовало.

«У Москвы один ответ — оснований для передачи усадьбы Московской области нет, но и сами ничего делать не планируем. Складывается впечатление, что бездействие умышленное: дождаться полного разрушения усадьбы, а дорогой земельный участок в несколько гектар с вековыми дубами и каскадом прудов продать. До сих пор вопрос открыт, красивейший памятник истории и культуры федерального значения разрушается, и мы стоим перед реальной угрозой потери этого исторического здания. Спасибо волонтерам, неравнодушным людям, которые пытаются своими силами поддерживать территорию усадьбы в нормальном состоянии, проводя регулярные субботники на ее территории, и через ВООПИК пытающимся также привлечь внимание властей к этой проблеме», — отметил Чистюхин.

Зампред Мособлдумы также привёл в пример другие памятники истории и культуры, которые остаются без внимания властей Московской области. Так, в Волоколамском районе под угрозой исчезновения находится усадьба Чернышёвых, усадьба Осташёво и дом-дворец усадьбы «Отрада» в селе Семёновское Ступинского района. Кроме того, в Клину разрушается усадьба Демьяново, принадлежавшая философу В.И.Танееву, и усадьба Высокое на берегу реки Нудоль.

Напомним, 18 апреля в России отмечается Международный день памятников и исторических мест. На сегодняшний день в стране насчитывается около 150 тыс. объектов культурного наследия федерального и регионального значений.

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