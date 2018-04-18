Киев, 18 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Украине эксперты обсуждают возможность повышения в Украине размера минимальной зарплаты с 3200 грн (122 долл) до 4100 грн (157 долл). При этом их оценки возможностей экономики Украины позволить рост минимальной зарплаты расходятся.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

В частности, политолог Владимир Цибулько считает, что правительство может позволить рост минимальной зарплаты до 4100 грн.

«Что такое 4100 грн? Это механизм стимулирования потребительского спроса и соответственно стимулирование экономики через стимулирование потребительского спроса. Я считаю, что это подъемная сумма, поскольку речь идет о 30 млрд (1,150 млн долл.), которые мультиплицируются. Они же не ложатся грузом, они размазываются на несколько месяцев, потому возвращаются в экономику и рождают новые деньги. Можно сказать, что это амбициозная, но посильная для правительства задача», — сказал Цибулько 17 апреля в эфире канала «117 Украина».

Кроме того, политический эксперт Янина Соколовская назвала обещания правительства поднять минимальную зарплату до 4100 грн с «политическими амбициями премьер-министра Владимира Гройсмана».

"Он уже начинает строить свою политическую карьеру. Он явно готовится к парламентским выборам, готовится повышать свой имидж. Видимо, считает, что сможет стать будущим президентом Украины… Заявления являются достаточно популистскими. Если это будет реализовываться, то бизнес будет уходить в тень или оформлять людей на пол ставки, или как волонтеров, но не соглашаться на эту историю», — прогнозирует Соколовская.

При этом она отметила рост экономики Украины на фоне войны и потери части Донбасса.

«Мы надеемся, что у нас будет рост ВВП, а инфляция будет незначительной. У нас есть рост ВВП на 2% несмотря на боевые действия, несмотря на тяжелую ситуацию. Т. е. мы — молодцы, мы в этой ситуации растем. Когда мы себя сравниваем с той страной, которая с нами воюет — Россией, то у них рост ВВП 1%, у нас 2%. Мы в этой ситуации выигрываем. В то же время рост американской экономики в 3%, что является мерилом. Наш малый и средний бизнес показывают себя хорошо, они шевелятся. Что касается крупной промышленности, к сожалению, в большинстве своем она осталась на разбомбленном Донбассе и в этой ситуации она нам вряд ли чем-то поможет», — добавила Соколовская.

Как сообщалось, 17 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что основания и резервы для повышения минимальной заработной платы в Украине есть уже сегодня.

Отвечая на вопрос, когда возможно повышение минимальной заработной платы до 4100 грн, как было анонсировано ранее, Рева отметил, что «в заключительных положениях бюджета пункте 19 записано, что по результатам экономического развития первого квартала 2018 года будет рассмотрена возможность пересмотра размера минимальной заработной платы в Украине».

«Резервы для повышения минимальной заработной платы и основания есть уже сегодня. Я считаю, что это будет политическое решение. Если оно будет принято, оно будет принято кабинетом министров», — сказал Рева.

Напомним, по данным Нацбанка Украины в 2017 году рост ВВП Украины составил 2,1%. При этом в конце января 2018 года НБУ повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4% с 3,2%, одновременно ухудшив прогноз на 2019 год до 2,9% с 3,5%. Кроме того, 17 апреля международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в текущем году на уровне 3,2%.