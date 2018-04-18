Рост нефти выше $73 сдерживают
Москва, 18 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. С начала недели цена нефти марки Brent консолидируется в диапазоне $70,95−72,20 за баррель с изменением в 0% по состоянию на середину дня 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.
«Сегодня нефть марки WTI демонстрирует рост с момента открытия торговой недели лишь на 0,35%, при этом, также без четко направленной динамики», — отметил эксперт.
18 апреля рынок энергоресурсов находится под влиянием статистики США о запасах сырой нефти, данных по избыточным запасам нефти в Кушинге, объемам производства дистиллятного топлива, производства бензина и запасам бензина и мазута.
Поэтому, по его мнению, можно ожидать, что, несмотря на спокойный новостной фон в целом для финансового мира, именно нефть может продемонстрировать неплохую волатильность.
«Также стоит учитывать информацию о том, что в марте 2018 года объем добычи Картеля опустился до минимального значения с марта 2017 года, что уже сейчас, в конце апреля, будет сдерживать рост цены выше уровня $73», — полагает Владимиров.
Фактор Сирии 19 апреля не выйдет на передовую как причина для покупок нефти, так как рынок уже отыграл событие. И, кроме того, с самого начала войны в регионе Сирия не экспортирует нефть, потому спекуляция по данному конфликту пока исчерпана.
«Из форс-мажорных событий стоит следить за риторикой Трампа в отношении России. Если перед выходными появятся сообщения о готовности вводить очередные санкции, то с этого момента можно будет увидеть активизацию покупателей в район $74−75,20 за баррель Brent», — считает эксперт.
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