Москва, 18 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. С начала недели цена нефти марки Brent консолидируется в диапазоне $70,95−72,20 за баррель с изменением в 0% по состоянию на середину дня 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня нефть марки WTI демонстрирует рост с момента открытия торговой недели лишь на 0,35%, при этом, также без четко направленной динамики», — отметил эксперт.

18 апреля рынок энергоресурсов находится под влиянием статистики США о запасах сырой нефти, данных по избыточным запасам нефти в Кушинге, объемам производства дистиллятного топлива, производства бензина и запасам бензина и мазута.

Поэтому, по его мнению, можно ожидать, что, несмотря на спокойный новостной фон в целом для финансового мира, именно нефть может продемонстрировать неплохую волатильность.

«Также стоит учитывать информацию о том, что в марте 2018 года объем добычи Картеля опустился до минимального значения с марта 2017 года, что уже сейчас, в конце апреля, будет сдерживать рост цены выше уровня $73», — полагает Владимиров.

Фактор Сирии 19 апреля не выйдет на передовую как причина для покупок нефти, так как рынок уже отыграл событие. И, кроме того, с самого начала войны в регионе Сирия не экспортирует нефть, потому спекуляция по данному конфликту пока исчерпана.

«Из форс-мажорных событий стоит следить за риторикой Трампа в отношении России. Если перед выходными появятся сообщения о готовности вводить очередные санкции, то с этого момента можно будет увидеть активизацию покупателей в район $74−75,20 за баррель Brent», — считает эксперт.

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