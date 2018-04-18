Симферополь, 18 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Сын легендарного латиноамериканского революционера Эрнесто Че ГеварыЭрнесто Гевара, прилетевший в Крым на открытие выставки архивных фотодокументов, посвященной его отцу, заявил, что его не пугают возможные санкции из-за посещения полуострова. Об этом он заявил 18 апреля в Симферополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

По словам Гевары, открывшего в Симферополе выставку «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы», «дурацкие идеи» американских властей его совершенно не тревожат.

«Я просто не обращаю на них внимания», — сказал он.

Согласно словам сына революционного деятеля Кубы, на острове Свободы Крым считают русской землёй. «Крым — это Россия», — подчеркнул он.

Добавим, в своём последнем письме родителям великий революционер Эрнесто Че Гевара сравнивал себя с Дон Кихотом. По его словам, в отличие от рыцаря печального образа, его врагами были не абстрактные ветряные мельницы, а мировое неравенство, несправедливость и гегемония США.

Напомним, легендарный партизан и кубинский политический деятель Че Гевара участвовал в революционных экспедициях в трёх странах: на Кубе, в Конго и Боливии. Последняя закончилась для него трагически. Че Гевара был казнен боливийскими военными в деревне Ла Игера в провинции Вальегранде 9 октября 1967 года.

Он был схвачен за день до этого сотрудничавшей с ЦРУ армией Боливии. Революционер был переведён в здание школы, где на следующий день был убит. В ответ на вопрос боливийского военного, думает ли Че о своем бессмертии, он ответил отрицательно. И добавил: «Я думаю о бессмертии революции».

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