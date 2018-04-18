Москва, 18 апреля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Компания Ford начала продавать в России новую версию внедорожника Explorer, стоимость минимальной комплектации автомобиля составила 2 млн 719 тыс. рублей, об этом 18 апреля сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Aneekr Ford Explorer

Отмечается, что машины уже доставлены в дилерские центы 50-ти городов России, желающие протестировать авто могут записаться на тест-драйв.

Читайте также: Mercedes-Benz Путина продают за 8,5 млн рублей

Предлагаются три варианта комплектации: XLT, Limited и Limited Plus. В случае приобретения автомобиля в рамках программы трейд-ин его минимальная стоимость составит 2 млн 619 тыс. рублей.

Все машины, вне зависимости от выбранной комплектации, оснащаются системой полного привода и мотором V6 объёмом 3,5 л, мощность которого равна 249 л.с.

Читайте также: Назван ТОП-10 популярных в России подержанных иномарок

Это двигатель российского производства, адаптированный к использованию бензина АИ-92. В паре к нему идёт 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Все автомобили имеют семиместный кожаный салон.

Напомним, предыдущее обновление модели Explorer компания сделала в 2012 году. Сейчас Ford выпускает уже пятое поколение автомобиля. Машина построена на базе той же платформы, что Ford Flex и Lincoln MKT.