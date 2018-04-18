Астана, 18 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Казахстан откроет представительства государственной компании Kazakh Invest, которая организует работу с инвесторами в десяти странах мира, сообщает 18 апреля «КазТАГ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, представительства откроются в США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее, Турции и других странах.

Министр напомнил, что в 2017 году объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $20,8 млрд. Средства были направлены на реализацию различных проектов, в том числе на проведение инвестиционного форума в преддверии открытия международного финансового центра «Астана».

Касымбек добавил, что согласно уточненному бюджету Казахстана, на привлечение инвестиций будет выделено 2,8 млрд тенге ($8,54 млн), в том числе 1,7 млрд тенге ($5,19 млн) на строительство промышленной зоны «Индустриальный парк Астаны» и 1,1 млрд тенге ($3,36 млн) на капитализацию компании Kazakh Invest.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 февраля в Казахстане реализовывалось 145 инвестиционных проектов на общую сумму $47,8 млрд. В работе задействованы 35 тыс. рабочих. Совместно с Китаем реализуется 51 проект.