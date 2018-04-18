Москва, 18 апреля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В связи с протестами в Армении в российском министерстве иностранных дел посоветовали избегать мест массовых скоплений людей. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ситуационно-кризисного центра МИД на официальной странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Продолжаются протестные акции оппозиции в г. Ереван; протестующие перекрыли улицы у пл. Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Ранее источник в полиции Армении сообщил, что сотрудниками органов правопорядка задержаны 66 участников акции протеста, подозреваемых в совершении административных правонарушений.

Напомним, на фоне новостей об избрании бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера оппозиция развернула по всей стране протестные акции. Накануне в результате столкновения с полицией пострадали десятки человек.

17 апреля организатор акции протеста депутат Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

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