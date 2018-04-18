Киев, 18 апреля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Украинцам нужно готовиться к переписи населения. Подсчеты необходимы для оценки ситуации в стране, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме. 1566

По его словам, перепись населения позволит правительству понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития и использования ресурсов. Процедуру нужно провести в короткие сроки.

«Надо это делать максимально быстро», — отметил Гройсман.

По данным госстата Украины, в начале 2017 года в стране насчитывалось 42 млн 307 тыс. жителей. За год население сократилось примерно на 154,5 тыс. человек (-0,36%).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года заместитель премьер-министра Украины Павел Розенко анонсировал перепись населения в 2020 году. Мероприятие необходимо Киеву для понимания уровня и качества жизни граждан, оно обойдется в 2 млрд гривен ($75 млн), отмечал он.

После распада СССР население Украины неуклонно сокращается. В 1993 году оно составляло 52,2 млн человек, в 2016 году составило 42,7 млн человек (без учета Крыма и Донбасса).

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