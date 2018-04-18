Москва, 18 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. 17 апреля на IX «Форуме регионов России: Здравоохранение» член-корреспондент РАН Олег Эпштейн представил инновационную разработку российских ученых — релиз-активные лекарственные препараты и поделился проблемами, связанными с введением нового класса. На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заместитель председателя Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Леонид Огуль, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин, другие официальные лица.

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Ранее в своём обращении к участникам форума Вероника Скворцова отметила важность инновационного развития отечественной промышленности и системы здравоохранения.

«Мы с вами знаем, что здоровье — это особая субстанция, — подчеркнула она. — С одной стороны, это основополагающее право каждого человека, с другой стороны, это тот человеческий капитал, который является главным рычагом в развитии экономики, уровня социального развития. Не случайно в последние годы они сопряжены с процессами обновления системы здравоохранения в нашей стране».

Как напомнил участникам дискуссии модератор мероприятия Игорь Каграманян, президент России в своем послании 1 марта 2018 года поставил важнейшие задачи перед российским здравоохранением.

В рамках сессии «Фармацевтическая промышленность: взаимодействие с институтами развития» были заслушан ряд докладов о поддержке проектов промышленных компаний, локализации фармацевтического производства на территории Москвы и других регионов, организации свободных экономических зон для фармпроизводства высокотехнологичных лекарств и другие. Особое внимание было уделено и проблемам регистрации инновационных лекарственных средств отечественного производства. Так, в частности, разработчик нового класса лекарственных средств, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн отметил, что в силу определённых пробелов в нормативной базе, несовершенства процессов госрегистрации инновационных релиз-активных лекарственных препаратов, страдают в первую очередь пациенты, ибо данные препараты открывают совершенно новую нишу в лечении ряда заболеваний, уже хорошо известны на российском фармацевтическом рынке, признаны медицинским сообществом и пользуются заслуженным уважением врачей и пациентов, а государство не только несёт экономические, но и имиджевые потери.

Участники дискуссии отметили, что в условиях антироссийских санкций целенаправленное развитие отечественной фармацевтической промышленности является первостепенной задачей и является частью фармацевтической безопасности страны.

Форум регионов проходит уже в девятый раз и является крупнейшей площадкой коммуникации представителей субъектов РФ.

В мероприятии приняли участие порядка 500 делегатов из пятидесяти регионов России, в числе которых представители деловых кругов, институциональных инвесторов, государственных и частных учреждений здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, а также руководителей профильных федеральных и региональных органов власти.