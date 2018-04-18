Москва, 18 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. На российском валютном рынке ситуация 18 апреля стабилизировалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. С начала недели валютная пара доллар/рубль торгуется в узком диапазоне 60,60—62,24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Причем долгосрочный тренд от 27 февраля остается бычьим, а локальный от 11 апреля нисходящий. До тех пор пока котировки находятся выше уровня 62,24, преобладать будет нисходящая тенденция», — полагает эксперт.

Внешний фон сегодня благоволит российским активам. Дональд Трамп не спешит вводить дополнительные санкции против России.

«Кроме того, достаточно низкая вероятность, что будущие ограничения коснутся государственного долга РФ. Одновременно с этим российские чиновники не торпедируют вопрос с вводом ответных мер, что также оказывает благоприятное действие на общие настроения», — пояснил Капустянский.

Поддержку рублю 18 апреля также оказывает растущая нефть на фоне снижения запасов по данным Американского института нефти, а также заявлений со стороны ОПЕК.

«Картель констатировал достижение баланса на рынке черного золота. При этом сворачивать договоренности пока не планируется, что оказывает поддержку нефти», — считает эксперт.

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