Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Башкирии следователи продолжают выяснять обстоятельства нападения на учеников школы № 1 в Стерлитамаке и собирать материал по уголовным делам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 18 апреля, проведён обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

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«Изъята документация, представляющая интерес для следствия», — уточнили в следственном ведомстве.

Кроме того, в рамках уголовного дела о халатности в Стерлитамаке изъята необходимая документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее дознаватели провели обыск в квартире подозреваемого в нападении в школе подростка.

Напомним, утром 18 апреля ученик коррекционного класса напал на учеников школы №1 в Стерлитамаке. После этого он устроил поджог и ранил себя. В результате инцидента в больнице оказались четыре человека, в том числе учитель информатики. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.