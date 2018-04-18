Калуга, 18 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 18 апреля, глава городского самоуправления Александр Иванов вручил паспорта девяти молодым калужанам.

Городская дума Калуги Глава самоуправления Калуги вручил паспорта молодым горожанам

В торжественной церемонии также приняла участие исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге, полковник полиции Любовь Первова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления поздравил юных калужан с получением паспортов.

«Сегодня для вас очень важный день, вы становитесь полноправными гражданами России, — обратился к ребятам Александр Иванов.— Знаменательно, что происходит это накануне Дня местного самоуправления. Этот праздник был учреждён президентом России пять лет назад, тем самым был признан важный статус органов местного самоуправления как одной из основ государства. Городские власти Калуги уделяют особое внимание работе с подрастающим поколением, ведь только общими усилиями мы сможем добиться новых успехов в развитии нашего родного города. И здесь очень важно участие молодежи, отрадно, что молодые калужане всё более активно участвуют в жизни города, работе волонтёрских и общественных организаций».

Молодые калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России».

Глава городского самоуправления пожелал юным калужанам успехов в учёбе и призвал после получения профессии остаться в Калуге и работать на благо малой Родины. Также Александр Иванов сообщил, что в ближайшее время в Калуге будет выпущен специальный буклет, в котором будут содержаться слова напутствия к молодым калужанам, вступающим во взрослую жизнь.