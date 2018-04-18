Газа, Палестина, 18 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В текущем году власти Израиля арестовали 45 палестинских журналистов, лишили жизни одного и ранили более 90, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на Комитет поддержки журналистов в Палестине.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

18 апреля Комитет опубликовал обращение к мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию. Он просит международные организации помочь остановить преследования палестинской прессы со стороны Израиля.

На данный момент в тюрьмах остаются 26 человек, в том числе две женщины. В День палестинских заключенных организация подчеркнула, что израильский режим в течение первого квартала года усилил давление на журналистов.

Было зарегистрировано 13 случаев нападений, четыре запрета на въезд в страну и шесть штрафов. Комитет сообщает, что есть данные о грубых нарушениях со стороны Израиля: длительные задержания, необоснованные и незаконные приговоры, домашние аресты и другие.

В начале апреля от снайперской пули погиб фоторепортер Ясир Муртаджа, снимавший репортаж о протестах в сектора Газа. На нем был бронежилет с крупной надписью «ПРЕССА». Израильская сторона считает, что Муртаджа был агентом ХАМАС и запускал мультикоптеры в сторону израильских солдат.