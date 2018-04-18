Москва, 18 апреля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Генпрокуратура выявила многочисленные недостатки в сфере железнодорожных перевозок. Об этом говорится в докладе Генпрокурора Юрия Чайки.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

«Выявлены многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тыс. из 86 тыс. километров) нуждаются в ремонте», — говорится в документе.

По данным Генпрокуратуры, на железнодорожном транспорте в 2017 году произошло 19 крушений (в 2016 году — 17), шесть аварий (как и в 2016 году).

На инфраструктуре ОАО «Российские железные дороги» был травмирован 2551 гражданин (меньше на 7%, чем в 2016 году), 1738 человек погибли (меньше на 4%), следует из документа.

Генпрокурор Юрий Чайка выступил в Совфеде с докладом о работе ведомства в 2017 году, а также ответил на вопросы сенаторов.