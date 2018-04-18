Киев, 18 апреля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. У здания правительства Украины праворадикалы из организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили акцию протеста, сообщает 18 апреля УНИАН.

Бандеровский флаг

Согласно сообщению, украинские неонацисты требовали от правительства не повышать цены на бензин. Радикалы кидали дымовые шашки, дым застлал площадь перед зданием кабинета министров.

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Позже к митингующим вышла представительница министерства экономического развития и торговли Украины, которая передала слова премьер-министра ВладимираГройсмана. По его словам, цены на бензин подниматься не будут. После этого протестующие разошлись.

Напомним, 3 апреля в правительственном портале в Киеве украинские националисты провели митинг. В среднем в акции участвовали от 2,5 до 3 тыс. представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Митингующие кричали лозунги «За украинское будущее без олигархов» и «Вон олигархию — основу системной коррупции».