Копенгаген, 18 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Известный датский режиссер Ларс фон Триер, уставший от работы над полнометражными лентами, планирует снять десять экспериментальных короткометражек, об этом 17 апреля сообщил портал «Кинопоиск».

Georges Biard Ларс фон Триер

Как пояснил режиссер журналистом, его сильно вымотала работа над фильмом «Дом, который построил Джек», как эмоционально, так и физически.

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Кинематографист признался, что он стал чрезмерно употреблять алкоголь, у него появилось чувство тревоги.

Ларс фон Триер отметил — он никого не винит в произошедшем и считает, что произошедшее — лишь его вина. Какое-то время он не сможет снимать полнометражные картины.

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Новые творения кинематографиста будут называться «Этюды», они будут черно-белыми. В них будут сниматься актеры из стран Скандинавии.

Напомним, в фильме «Дом, который построил Джек» снялись такие звезды как Мэтт Диллон, Ума Турман и Райли Кио. Диллон играет серийного убийцу, который совершает свои преступления в штате Вашингтон США. Действие фильма происходит в период с 1970-го по 1980-й год.