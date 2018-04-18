Калуга, 18 апреля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Калуге стартовал IV международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 апреля в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru На форуме «ФармЭволюция»

В числе участников мероприятия ведущие игроки российского фармацевтического рынка; руководители государственных структур; представители научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний; ведущие аналитики, инвесторы и эксперты.

Пленарная сессия «Стратегическое развитие фармацевтической промышленности на перспективу до 2030 года. Тренды и прогнозы» дала старт конгрессной части форума.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в своем выступлении отметил, что за семь лет существования фармкластер добился серьезных результатов. Объем промышленного производства за эти годы вырос в пять раз, а по итогам 2017 года индекс промпроизводства в отрасли составил 167%.

«Объем произведенной предприятиями фармкластера продукции достиг 35 млрд рублей — это лучшая динамика развития не только среди других отраслей региональной промышленности, но и в формате всего отечественного рынка лекарственных средств. В создание производств фармпредприятиями инвестировано 52 млрд рублей», — сказал Артамонов.

Калужский фармацевтический кластер является одним из крупнейших в России. Он объединяет 63 участника — это международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры.

Более 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства, 9020 — численность работников организаций-участников кластера. Фармацевтические предприятия региона выпускают 154 наименований продукции, в перспективном освоении — несколько десятков. Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году.

Две компании калужского фармкластера получили преференции по условиям СПИК. «АстраЗенека» стала первым в России фармацевтическим производством, заключившим в 2017 году специальный инвестиционный контракт. В 2018 году заключен крупнейший в российской фармотрасли специнвестконтракт по выпуску инновационных лекарств компанией «НоваМедика». В рамках контракта «НоваМедика» дополнительно инвестирует более 3 млрд рублей в модернизацию предприятия и трансфер технологий.

Вице-президент, генеральный директор «НовоНордиск» в России и Белорусии Ханс Дюиф, говоря о стратегии развития компании в России, заявил:

«В калужское предприятие «НовоНордиск» инвестировано более 8 млрд рублей. Последовательно компания инвестирует в его расширение. В середине текущего года будет запущено производство инсулина полного цикла. Завод «НовоНордиск» в Калужской области — один из самых современных заводов по производству инсулина в мире».

Председатель правления Калужского фармацевтического кластера Иван Глушков подчеркнул, что в долгосрочной перспективе фармрынок будет расти.

«Здоровье — высшая ценность. Потенциал для развития есть. В регионе будут продолжать открываться современные производства. При этом важно — у компаний-участников кластера должно быть понимание условий выхода лекарственных препаратов на рынок. Как результат — еще больше инвестиций», — пояснил Иван Глушков.

Организаторами форума выступили: газета «Ведомости» совместно с региональным правительством, Агентством инновационного развития — центром кластерного развития Калужской области при поддержке Калужского фармацевтического кластера.