Вашингтон, 18 апреля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 18 апреля, что увольнение бывшего директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с «липовым» расследованием вмешательства России в выборы в США.

Gage Skidmore «Вы уволены!»

Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

«Скользкий Джеймс Коми — худший директор ФБР за всю историю — был уволен не из-за липового российского расследования, в котором, кстати, не было сговора», — подчеркнул Трамп, указав тем не менее, что сговор имел место, но России и Демократической партии США.

Напомним, глава Белого дома уволил Коми в мае 2017 года, мотивировав свое решение тем, что тот «не смог эффективным образом руководить ФБР».

После своего увольнения Коми дал показания по вопросу о возможном вмешательстве России в американские выборы, в рамках которых он обвинил президента-республиканца во лжи. Он также заявил, что Трамп требовал от него закрытия расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США.