Киев, 18 апреля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ряду ведомств проработать вопрос об отмене жёлтого сигнала светофора, об этом 18 апреля сообщил замминистра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

Светофор

«Премьер-министр поручил министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрансбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора», — написал Лавренюк.

По его словам, последние резонансные дорожно-транспортные происшествия в стране связаны с проездом именно на жёлтый сигнал светофора, так как некоторые водители считают, что им ещё можно проехать.

«Многие страны в мире отказываются от жёлтого сигнала светофора, должен быть только красный и зелёный, и самая жёсткая ответственность за нарушения проезда на запрещающий сигнал», — добавил он.

Напомним, 17 апреля в Днепропетровской области в результате массового ДТП с участием пассажирского автобуса, маршрутного такси и иномарки погибли, по данным полиции, девять человек, ещё 21 пострадал. Как передавали местные СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель легкового автомобиля проезжал перекресток на жёлтый сигнал светофора.

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