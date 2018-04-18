Тюмень, 18 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Более 70% торговых и торгово-развлекательных центров в Тюменской области уже прошли внеплановые проверки безопасности. Об этом проинформировал губернатора Владимира Якушева начальник регионального главка МЧС Юрий Алехин, сообщает 18 апреля пресс-служба губернатора региона.

Торговый центр

Проверено 413 объектов — более 70% торговых и торгово-развлекательных центров и почти столько же объектов культуры и спорта. Проверки и профилактические мероприятия проходят по всей области. Так, персонал получает инструкции и тренируется эвакуировать посетителей.

Алехин отметил, что в ходе проверок сотрудники МЧС выявляют нарушения требований пожарной безопасности и выдают предписания об устранении сроком на месяц. Если на объекте необходимы значительные работы, для устранения замечаний составляется индивидуальный план.

Безопасность людей превыше всего. При выявлении серьезных нарушений нужны оперативные меры по их устранению, подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки безопасности мест массового пребывания людей проводятся в разных регионах после трагедии 25 марта в Кемерове. При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

Ранее в Тюмени проверили крупный торгово-развлекательный центр «Колумб». Оказалось, что системы автоматического пожаротушения, противодымной защиты и пожарной сигнализации устарели или вышли из строя.

12 и 13 апреля стали известны итоги проверки торговых центры «Для Вас» и «Дарина». В обоих случаях также были выявлены нарушения.

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