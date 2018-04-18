Москва, 18 апреля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Новые санкции, введенные минфином США в отношении российских компаний и предпринимателей в апреле, сильнее всего могут ударить по таким банкам, как Сбербанк, ВЭБ, Московской кредитный банк и Совкомбанк. Такие выводы содержатся в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Ричард Уэстолл. Дамоклов меч. 1812

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Это связано с тем, что эти банки кредитовали подсанкционные структуры, а сейчас на их балансе зависли «токсичные» долги.

«Русал», En+, предприятия «Реновы» и «Рособоронэкспорт» потеряют часть контрактов и доступ к финансированию, а ослабление их кредитоспособности увеличит кредитный риск для кредитующих их банков», — констатирует агентство.

При этом, по оценкам агентства, наибольшие риски сосредоточены на балансе Сбербанка — они достигают 11 млрд долларов, или 20% капитала.

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Fitch полагает, что выйти из трудностей без господдержки банкам будет сложно: какой-либо активный рынок отсутствует, а сохранение их на балансе потребует реструктуризации и дополнительных отчислений в резервы. В качестве радикальных способов решения проблемы называется передача «токсичных» долгов на баланс «Промсвязьбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении ряда российских предпринимателей и компаний минфин США ввёл 6 апреля 2018 года. В список вошли, в частности, основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Игорь Ротенберг, президент фонда «Сколково» бизнесмен Виктор Вексельберг. Среди компаний, оказавшихся в чёрном списке, — агрохолдинг «Кубань», компания «Базовый элемент», B-Finance Ltd, Группа компаний EN+, Группа компаний ГАЗ, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины», «Русал».

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Реакция российского фондового рынка не заставила себя долго ждать. Он, вместе с рублём, обвалился. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро преодолел отметку 80 рублей.

Добавим, что 15 апреля Вашингтон заявил о готовности ввести новые санкции в отношении российских компаний, осуществляющих поставки сирийским властям. Их анонсировала представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS. Однако ни 16 апреля, ни позже реальных действий Белого дома в этом отношении не последовало. А 18 апреля власти США подтвердили — новых антироссийских санкций пока ожидать не стоит.

Ответ на введение новых ограничений со стороны США готовит Госдума РФ. В первом чтении соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании уже 15 мая.