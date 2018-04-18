Нальчик, 18 апреля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии большая часть преступлений в сфере незаконного распространения наркотиков связана с коноплей, произрастающей в регионе. Чтобы снизить их количество, проблему с дикорастущей коноплей необходимо решить в кратчайшие сроки. Об этом 18 апреля заявил глава республики Юрий Коков в ходе заседания антинаркотической комиссии.

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Отметив, что такая ситуация, когда «основными поставщиками сырья являемся мы сами», является ненормальной, Коков призвал глав муниципальных образований до 1 июня провести полную инвентаризацию земель в республике с целью выявления дикорастущей конопли и ее уничтожения.

«Надо четко разобраться, если это бесхозная земля, найти ей применение. Если это земля арендаторов, то возникает вопрос целесообразности таких арендных отношений», — цитирует главу КБР «Интерфакс».

Контроль над проведением мероприятий по инвентаризации земель, на которых произрастает конопля, поручен председателю правительства Алию Мусукову.

По информации МВД, в 2017 году во всех районах республики за два месяца операции «Мак» было выявлено в общей сложности 126 очагов дикого произрастания конопли. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, превысило 1000.

Напомним, в августе 2017 года глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил правительству, совету безопасности и парламенту республики разработать комплексную региональную программу по противодействию наркомании. По его словам, данные статистики по числу употребляющих наркотики, заставляют усомниться в их подлинности. А масштабы латентной наркомании заставляют задуматься всерьез о решительных мерах по борьбе с этим злом.

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