Тегеран, 18 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Власти Ирана ввели запрет на использование мессенджера Telegram своими государствами учреждениями, заявил 18 апреля глава центра по обеспечению безопасности при обмене информации Реза Джавахери, сообщает турецкое агентство Anadolu.

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По его словам, отныне официальные структуры Исламской Республики должны будут использовать одобренные правительством приложения.

Такое решение было принято в соответствии с постановлением администрации президента страны о том, что использование приложения запрещается для всех государственных учреждений.

Ранее председатель комитета Ирана по национальной безопасности и международным отношениям Алаеддин Буружейди заявил о планах заменить мессенджер российского предпринимателя Павла Дурова на собственную систему под названием «Соруш».

Также 18 апреля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что он начнет использовать собственный иранский мессендежер вместо Telegram «для защиты наших национальных интересов и поддержи иранских приложений общения в социальных сетях».