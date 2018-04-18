Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: Рост антисемитизма продолжается
Тель-Авив, Израиль, 18 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. 11 апреля Центр Кантора при Тель-Авивском университете представил результаты исследований антисемизма в 2017 году. Согласно представленным данным, в течение года наблюдалась тенденция роста уровня антисемитизма в мире.
Как отметил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, несмотря на продолжающийся рост общего числа проявлений антисемитизма, наблюдается отрицательная динамика по случаям открытого насилия по отношению к евреям. Крупнейшие европейские еврейские общины отмечают, что впервые после Второй мировой войны антисемитизм становится обыденным и общепринятым явлением.
За прошедший год особое внимание было уделено еврейской общине Франции — крупнейшей в Европе, — члены которой были потрясены целой серией убийств французских евреев в собственных домах, среди которых Сара Халими и Мирей Кнолль, которая пережила Холокост.
«Сегодня еврейские общины во многих странах мира живут в страхе, — заявил Вячеслав Моше Кантор, комментируя данные доклада Центра Кантора. — Евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни там, где власть не может остановить преступления».
Эксперты Центра Кантора отмечают высокий уровень антисемитизма и в Великобритании, а также его трансформацию в приемлемую часть публичной политики. Беспокойство еврейских общин вызывает рост популярности политика Джереми Корбина.
«Его сторонники открыто поддерживают в социальных сетях самые вопиющие заявления, отрицающие Холокост, и цитируют так называемые «Протоколы сионских мудрецов», а некоторые из таких заявлений делаются при попустительстве самого Корбина, — отметил президент ЕЕК. — Из этого мы делаем вывод, что возведение ненависти к евреям в ранг обыденного достигло наивысшей степени».
Значительное увеличение случаев проявления антисемитизма произошло в Германии — с 644 в 2016 году до 707 случаев в 2017 году. В числе этих проявлений — 24 случая проявления непосредственного насилия.
«Уходят в прошлое закамуфлированные формы антисемитизма, радикалы по всей Европе перестали стесняться и придумывать сложные формы преследования евреев через критику государства Израиль, антисемитизм крайне правых или крайне левых, — констатировал президент ЕЕК. — Сегодня все громче звучат дикие, но хорошо известные из истории клише — еврей виновен, просто потому, что он еврей! Участились случаи проявления открытой, бессовестной и откровенной ненависти, направленной против евреев. Еврей — эксплуататор, еврей — убийца, еврей — банкир. Мы как будто вернулись на 100 лет назад».
Напомним, Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт в 2010 году при Тель-Авивском университете. Основное направление деятельности — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней. Особое внимание уделяется изучению особенностей развития отдельных национальных общин и их традиций. Центр предоставляет эффективную научную и прикладную платформу для всех исследователей вопроса — ученых, студентов и общественных деятелей в Израиле и за его пределами, плодотворно сотрудничает со всеми европейскими еврейскими общинами и их лидерами. Регулярно проводит междисциплинарные исследования всех аспектов формирования еврейских общин после Холокоста.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.