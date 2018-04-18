Тель-Авив, Израиль, 18 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. 11 апреля Центр Кантора при Тель-Авивском университете представил результаты исследований антисемизма в 2017 году. Согласно представленным данным, в течение года наблюдалась тенденция роста уровня антисемитизма в мире.

ЕЕК Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Как отметил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, несмотря на продолжающийся рост общего числа проявлений антисемитизма, наблюдается отрицательная динамика по случаям открытого насилия по отношению к евреям. Крупнейшие европейские еврейские общины отмечают, что впервые после Второй мировой войны антисемитизм становится обыденным и общепринятым явлением.

За прошедший год особое внимание было уделено еврейской общине Франции — крупнейшей в Европе, — члены которой были потрясены целой серией убийств французских евреев в собственных домах, среди которых Сара Халими и Мирей Кнолль, которая пережила Холокост.

«Сегодня еврейские общины во многих странах мира живут в страхе, — заявил Вячеслав Моше Кантор, комментируя данные доклада Центра Кантора. — Евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни там, где власть не может остановить преступления».

Эксперты Центра Кантора отмечают высокий уровень антисемитизма и в Великобритании, а также его трансформацию в приемлемую часть публичной политики. Беспокойство еврейских общин вызывает рост популярности политика Джереми Корбина.

«Его сторонники открыто поддерживают в социальных сетях самые вопиющие заявления, отрицающие Холокост, и цитируют так называемые «Протоколы сионских мудрецов», а некоторые из таких заявлений делаются при попустительстве самого Корбина, — отметил президент ЕЕК. — Из этого мы делаем вывод, что возведение ненависти к евреям в ранг обыденного достигло наивысшей степени».

Значительное увеличение случаев проявления антисемитизма произошло в Германии — с 644 в 2016 году до 707 случаев в 2017 году. В числе этих проявлений — 24 случая проявления непосредственного насилия.

«Уходят в прошлое закамуфлированные формы антисемитизма, радикалы по всей Европе перестали стесняться и придумывать сложные формы преследования евреев через критику государства Израиль, антисемитизм крайне правых или крайне левых, — констатировал президент ЕЕК. — Сегодня все громче звучат дикие, но хорошо известные из истории клише — еврей виновен, просто потому, что он еврей! Участились случаи проявления открытой, бессовестной и откровенной ненависти, направленной против евреев. Еврей — эксплуататор, еврей — убийца, еврей — банкир. Мы как будто вернулись на 100 лет назад».

Напомним, Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт в 2010 году при Тель-Авивском университете. Основное направление деятельности — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней. Особое внимание уделяется изучению особенностей развития отдельных национальных общин и их традиций. Центр предоставляет эффективную научную и прикладную платформу для всех исследователей вопроса — ученых, студентов и общественных деятелей в Израиле и за его пределами, плодотворно сотрудничает со всеми европейскими еврейскими общинами и их лидерами. Регулярно проводит междисциплинарные исследования всех аспектов формирования еврейских общин после Холокоста.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.