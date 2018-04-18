Берлин, 18 апреля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. На строительной площадке в центре Берлина напротив дома по адресу Хайдештрассе, 17 обнаружена 500-килограммовая бомба, оставшаяся со времен Второй мировой войны, сообщает газета Berliner Morgenpost 18 апреля.

Mil.ru Снаряды времён Великой отечественной войны

Власти города сообщили, что обезвреживание пройдет 20 апреля. По их словам, непосредственной угрозы населению на данный момент нет.

Во время обезвреживания будут эвакуированы жители в радиусе 800 метров. Эвакуация затронет также некоторые корпуса клиники Шарите, Музей современности (здание Гамбургского вокзала), Главный железнодорожный вокзал и другие учреждения.

Будут перекрыты десятки улиц и изменено движение автобусных линий и некоторых поездов. Власти Берлина рекомендуют жителям следить за официальными сообщениями, чтобы спланировать свои маршруты 20 апреля.