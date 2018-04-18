Воронеж, 18 апреля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Воронеже может быть создан фонд для развития застроенных территорий. Об этом заявил заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов на общем собрании регионального «Союза строителей», сообщается на сайте объединения 18 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом под снос. Воронеж

Именно развитие застроенных территорий Воронежа зампред правительства региона назвал одной из первоочередных задач строительного комплекса.

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«В силу ряда причин, в первую очередь, экономических, этот процесс является затратным. Думаю, нужно объединить возможности власти и строительного блока, с тем чтобы решить вопрос, связанный с расселением. Возможно, для этих целей стоит создать некий фонд», — сказал Шабалатов.

Он обратил внимание, что в случае, если этот вопрос удастся решить, застройщики получат огромные площадки. В том числе — и в центре города.

По словам Шабалатова, врио губернатора Александр Гусев поручил максимально ускорить работу по внесению территорий, которые планируется развивать, в реестр — он будет находиться в открытом доступе на сайте управления архитектуры и градостроительства Воронежской области.

«Что же касается инженерии — мы готовы обсуждать включение в инвестпрограммы. Может быть, даже с точки зрения софинансирования», — добавил Шабалатов.

Как напоминает ИА REGNUM, муниципальная адресная программа «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», которая предусматривает снос построенных в первые послевоенные годы двух‑ и трехэтажные жилые дома и строительство на этих территориях современных зданий, с соответствующей инфраструктурой, была принята еще в 2010 году. Тогда (как, впрочем, и сейчас) строители испытывали серьезные проблемы со свободными площадками под застройку и по мысли авторов программы, должны были активно присоединиться к ней. По плану, к 2015 году под снос должны были пойти около 500 домов.

Однако тогда реализация программы фактически провалилась: расселить удалось лишь небольшую часть домов, те же дома, жильцы которых получили новые квартиры, зачастую в течение нескольких лет ожидали сноса.

В 2017 году программу сноса и реконструкции ветхого жилья было решено продлить до 2030 года. В том же году, после десятка пожаров, активизировались и работы по сносу расселенных домов.

Реализацию программы реновации в числе основных пунктов назвал и мэр Воронежа Вадим Кстенин, в выступлении перед депутатами гордумы в качестве кандидата на должность.

«За пять лет все дома, признанные аварийными на сегодня, должны быть расселены, нам это под силу (только в этом году планируем расселить 22 из 65, замечу, что удалось достичь договоренности с региональным правительством о беспрецедентном уровне софинансирования этих мероприятий: на 400 млн региональных — 200 млн муниципальных)».