Берлин, 18 апреля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия уже давно добивается мандата на ведение переговоров с российским энергетическим концерном «Газпром», чтобы урегулировать все правовые аспекты, касающиеся проекта нового газопровода, проходящего через территорию ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает Deutsche Welle. В рамках пресс-конференции, совместно с министром экономики Германии Петером Альтмайером, еврокомиссар ответил на вопросы DW относительно проекта «Северный поток-2» и будущего транзита газа через Украину.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

От лица Еврокомиссии Шефчович выразил благодарность федеральному канцлеру Ангеле Меркель за ее позицию по строительству газопровода «Северный поток-2». Напомним, что по итогам встречи с Петром Порошенко, которая прошла 10 апреля, канцлер заявила, что реализация проекта «невозможна до тех пор, пока не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита» при поставках российского газа в Европу.

Примечательно, что в Берлине довольно резко изменился тон в отношении «Северного потока-2». Вплоть до совместной конференции с украинским лидером Ангела Меркель фактически озвучивала позицию немецких фирм, поддерживающих проект нового, мощного газопровода между Россией и Германией, и неизменно называла его «чисто экономическим проектом». Еще в феврале, принимая в Берлине премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, федеральный канцлер подчеркивала, что газопровод никоим образом не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения ЕС.

Но вот не прошло и двух месяцев, как все та же Ангела Меркель, переговорив в Берлине с Петром Порошенко, вдруг заявляет: необходимо также учитывать связанные с проектом «политические факторы». «Так не должно быть, — говорит канцлер ФРГ, — что из-за «Северного потока-2» Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа».

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

По словам Мароша Шефчовича, именно сохранение транзита газа через Украину сейчас является приоритетом для ЕС. Для этого еврокомиссар предлагает организовать четырехстороннюю встречу на высшем уровне, основной темой которой стал бы транзит газа в Европу. Подобная встреча «смогла бы мотивировать всех нас — украинцев, россиян, Еврокомиссию — на начало интенсивной работы над решением этой задачи», — заявил в ходе пресс-конференции Шефчович.

Петер Альтмайер, в свою очередь, подчеркнул, что в формате переговоров следует обсудить как минимум два аспекта: инфраструктурные возможности «Северного потока-2» — с одной стороны, и обеспечение защиты интересов Украины — с другой. «Наша цель состоит в том, чтобы государства ЕС и в будущем могли гарантировать суверенитет Украины, но это включает в себя и надежное и эффективное энергоснабжение», — заявил министр экономики Германии.

Восточный комитет немецкой экономики — главный лоббист интересов немецкого бизнеса, работающего в России, подозревает, что сейчас Берлин может пойти на уступки тем силам в ЕС, которые с помощью различных законодательных инициатив хотели бы заблокировать реализацию проекта «Северный поток-2», и поэтому предупреждает: «Изменение законодательной основы задним числом по политическим причинам подорвало бы доверие в правовые гарантии в ЕС».