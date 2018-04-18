Калуга, 18 апреля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Калуги. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов и депутаты Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Калуги 18.04.2018

Комиссией была завершена оценка представленных кандидатами на пост городского головы документов. Всего подали документы семь кандидатов.

Соответствующими всем заявленным требованиям были признаны два кандидата: временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский и руководитель департамента отраслевого развития АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев.

Также комиссией была назначена дата проведения индивидуального собеседования с кандидатами, в ходе которого будут представлены концепции развития Калуги. Собеседование было решено провести 24 апреля в 14:30.