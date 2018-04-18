На пост городского головы Калуги осталось два кандидата
Калуга, 18 апреля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Калуги. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов и депутаты Городской думы.
Комиссией была завершена оценка представленных кандидатами на пост городского головы документов. Всего подали документы семь кандидатов.
Соответствующими всем заявленным требованиям были признаны два кандидата: временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский и руководитель департамента отраслевого развития АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев.
Также комиссией была назначена дата проведения индивидуального собеседования с кандидатами, в ходе которого будут представлены концепции развития Калуги. Собеседование было решено провести 24 апреля в 14:30.