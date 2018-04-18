Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило сборник комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой». В коротких минималистичных историях, которые британский автор пишет для газеты The Guardian, Голд по-новому раскрывает книжную культуру.

Издательство «Бумкнига» Обложка сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

«Готовим с Кафкой» — уже четвертая книга Тома Голда в нашем издательстве. До этого мы сделали его интерпретацию библейского мифа о Давиде и Голиафе «Голиаф», научно-фантастическую историю-размышление «Лунный коп» и первый сборник одностраничных комиксов, которые он пишет для газеты The Guardian, «Вы просто завидуете моему реактивному ранцу», — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев.

Несмотря на название, Франца Кафки (как и готовки) в сборнике совсем немного. Но его отсутствие вовсе не заставляет унывать, так как после той порции литературного юмора, которую преподносит Голд, места для добавки просто не остается.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

Книги, писатели, литературные жанры, столкновение классического и современного, восприятие искусства — далеко не полный список явлений, которые попали под расстрел ироничного и грустного, но при этом светлого юмора. Автор может издеваться над Шекспиром и сестрами Бронте, грустить об одиночестве маленького человека или просто рассказывать о тех жизненных ситуациях, которые знакомы каждому из нас. Но даже если Голд поднимает в своём комиксе серьезную тему, на лице появляется улыбка — неподдельная честность и простота весьма тому способствуют.

«Для тех, кто любит Голда, его много не бывает. Формат регулярного стрипа ему очень подходит, как еженедельная доза специфического витамина для поддержания внутренней иронии. Книгу лучше читать по чуть-чуть, а прочитав, начинать сначала, — рассказывает Виктор Меламед, осуществивший перевод комиксов с английского. — Этот сборник, кажется, еще более книгочейский, чем первый, но это ему только на пользу. Есть безусловная новая классика, уже разошедшаяся в виде безымянных мемов по сети. Думаю, это неплохо».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

К различным явлениям литературной жизни Голд подходит с той стороны, на которую раньше читатель не обращал внимания, а некоторые ситуации даже доводит до абсурда. Что будет, если совместить классическую литературу с наукой? Какую роль сыграли бы смартфоны в разных произведениях? Что происходит с персонажами, когда автор еще не закончил книгу? Искать логичные ответы на эти вопросы нет смысла. То, как изображает их Том Голд, сложно предугадать.

«Самый трудный был стрип про новые слова, обозначающие, например, гнездо на камере внешнего наблюдения. Я не уверен, что справился, хотя понятно, что шутка не в том, какие это слова, а в том, что они вообще существуют. Я долго кряхтел и в конце концов спросил у Тома, какой логикой он их придумывал, он ответил — да никакой особо, просто долго кряхтел», — поделился Виктор Меламед.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

Издательство «Бумкнига» Фрагмент сборника комиксов Тома Голда «Готовим с Кафкой»

Выпуск книги «Готовим с Кафкой» совпал с приездом Тома Голда в Россию. С 20 по 28 апреля в Санкт-Петербурге пройдет XV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». В его рамках в режиссерской лаборатории «Театр.Ком» 25 апреля состоится показ сценического эскиза по комиксу Голда «Голиаф». В этот же день, а также 26 апреля все желающие смогут лично пообщаться с автором и взять у него автограф. На следующий день Том Голд отправится в Москву, где пройдет еще одна автограф-сессия.