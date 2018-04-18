Москва, 18 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Российские банки не будут отключены от системы международных финансовых каналов связи SWIFT на фоне санкций США. Об этом заявил 18 апреля в Москве гендиректор организации Готфрид Лайбрандт, пишут «Ведомости».

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Выступая на общем собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт») и бизнес-форуме SWIFT, Лайбрандт подчеркнул — SWIFT является нейтральной организацией.

Издание напоминает, что в 2014 году Европарламент рекомендовал Совету ЕС потребовать отключения России от системы SWIFT. Однако в SWIFT тогда заявили, что миссия системы — служить глобальным и нейтральным провайдером услуг, а прямое обсуждение вопроса об отключении какой-либо страны ставит под удар репутацию кооператива.

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В SWIFT также подчеркнули, что не собираются в одностороннем порядке и условиях политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети. Спекуляции на тему отключения России от SWIFT вместе с тем не прекратились.

Напомним, 17 апреля РБК, ссылаясь на источники в Кремле и правительстве, сообщало о проработке возможных сценариев на случай введения жестких санкций со стороны США. Так, на случай отключения России от системы SWIFT рассматривается возможность внешних расчетов через посреднические компании, отмечало издание.

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