Эр-Рияд, 18 апреля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Саудовскую Аравию за ее усилия в борьбе с международным терроризмом, сообщает портал Prensa Latina.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

18 апреля в Эр-Рияде прошло 16-е заседание Консультативного совета Контртеррористического центра Организации Объединенных наций, где присутствовал генсек ООН и высшие чиновники Саудовской Аравии.

«Я хочу выразить свою глубокую признательность королевству Саудовская Аравия за его щедрую поддержку Контртеррористического центра ООН — поддержку, без которой эта организация не смогла бы родиться», — сказал Гутерреш.

Генсек подчеркнул, что помимо силовых действий необходимо устранять те причины, которые побуждают людей к выбору пути насилия.

«Никто не рождается террористом, никто не оправдывает терроризм. Но мы знаем, что затяжные конфликты, отсутствие верховенства закона и экстремальная социально-экономическая ситуация могут сыграть роль в трансформации несправедливости в деструктивные действия», — сказал глава ООН.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр отметил роль, которую взяла на себя его страна в борьбе с международным терроризмом и то, что Эр-Рияд является ключевым партнером ООН в этой сфере.

Он напомнил, что Саудовская Аравия внесла недавно 100 млн для борьбы с терроризмом в Сахеле (Африка) и создала исламский антитеррористический альянс, в который вошли 40 государств.