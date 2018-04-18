Вашингтон, 18 апреля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Встреча кандидата на пост госсекретаря США Майкла Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына на прошлой неделе прошла «очень гладко», сообщил американский президент Дональд Трамп 18 апреля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Были установлены хорошие взаимоотношения. Сейчас прорабатываются детали саммита. Денуклеаризация станет отличной вещью не только для всего мира, но и для Северной Кореи!» — сказал Трамп.

О том, что тайная встреча между представителями США и Северной Кореи прошла «в течение пасхальных выходных» ранее сообщали некоторые американские СМИ. Отмечалось, что встреча проводится в преддверии переговоров Трампа и Ким Чен Ына.

Предположительно, встреча двух глав государств состоится в начале июня. К тому времени стороны договорились подготовить проведение американо-северокорейского саммита, который положит начало урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, Вашингтон добивается денуклеаризации КНДР, а Пхеньян выдвинул два условия подобного соглашения: сохранение политической системы и компенсация с американской стороны.

В свою очередь Южная Корея готова пойти на заключение мирного договора с КНДР при отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

«Мы составили предметный разговор о том, как мы можем гарантировать светлое будущее Северной Кореи, если там примут правильное решение», — пояснил южнокорейский чиновник.

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