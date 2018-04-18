Москва, 18 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Юристы Telegram планируют в ближайшее время обратиться в Генпрокуратуру России для того, чтобы ведомство проверило действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Об этом, как передает RT, сообщил адвокат Павел Чиков.

Логотип мессенджера Telegram

«К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора…, — отметил адвокат. — Так, ради фана и движа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке Telegram на территории страны с целью ограничения доступа. 17 апреля адвокаты мессенджера подали апелляционную жалобу в Московский городской суд на решение Таганского районного суда столицы.

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