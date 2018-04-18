Юристы Telegram обратятся в Генпрокуратуру с жалобой на Роскомнадзор
Москва, 18 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Юристы Telegram планируют в ближайшее время обратиться в Генпрокуратуру России для того, чтобы ведомство проверило действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Об этом, как передает RT, сообщил адвокат Павел Чиков.
«К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора…, — отметил адвокат. — Так, ради фана и движа».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке Telegram на территории страны с целью ограничения доступа. 17 апреля адвокаты мессенджера подали апелляционную жалобу в Московский городской суд на решение Таганского районного суда столицы.
Читайте также: Пользователям Telegram в Петербурге напомнили о жертвах теракта в метро
А также: Глава Роскомнадзора рассказал, как блокировали Telegram