Ярославль, 18 апреля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не может или не хочет пояснить ситуацию с мусоровозами госпредприятия Москвы, которые выгружаются на полигоне «Скоково» в Ярославле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Игры в информационную открытость по поводу завоза в Ярославскую область московского мусора закончились, так и не успев начаться. Во всяком случае, получить комментарии по поводу обнаруженных на ярославском полигоне «Скоково» мусоровозов, принадлежащих государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», нам пока не удалось.

Напомним, 17 апреля ярославские общественники, дежурившие у полигона «Скоково», зафиксировали мусоровоз, по всем признакам принадлежащий государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром». На следующий день информацию о том, что в Ярославле работают те же машины, что привозили мусор на полигон «Ядрово», подтвердил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. Он приехал на полигон и сфотографировал мусоровоз с эмблемой «Экотехпрома». По его данным, с утра уже 9 машин с московским мусором выгрузились в «Скоково».

ИА REGNUM запросило комментарий по этому поводу в региональном правительстве, однако получить его не представляется возможным. Вице-премьер правительства Роман Колесов, в ведении которого находится «мусорная тема», уже практически пять часов находится на «совещании», которое продлится еще неопределенное время. Не получить комментариев и у заместителя губернатора Андрея Шабалина. Именно он неоднократно заявлял на пресс-конференции 12 апреля, посвященной ввозу московского мусора в регион, что открыт для диалога с общественностью и всегда готов ответить на любые возникающие по теме вопросы. После единственной встречи с журналистами оба спикера пропали — впрочем, для СМИ они всегда были недоступны. Общение проходило либо на официальных мероприятиях, либо через пресс-службу. Пресс-служба регионального правительства предоставить ответ на вопрос о мусоровозах «Экотехпрома» в «Скоково» не может или не хочет. Между тем час назад опубликован пресс-релиз, в котором «сотрудничество» Москвы и Ярославской области по размещению мусора в «Скоково» подается уже как свершившийся факт:

«В Ярославской области планируется создать уникальную экоаналитическую лабораторию. Реализация проекта стоимостью 70 миллионов рублей будет осуществлена в рамках межбюджетного трансферта, который будет выделен региону в объеме 500 млн. руб. Правительством города Москвы», — сказано в нем.

Напомним, выделение трансферта в 500 млн от правительства Москвы региональные власти связывали именно с размещением московского мусора. Однако в сообщении нет никаких «если».

Таким образом, очевидно: публичные заявления региональных чиновников об информационной открытости и готовности к диалогу с общественностью по теме «московского мусора» оказались не более чем заявлениями.

18 апреля в Ярославле состоится митинг против ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области. Получить ответ на вопрос, придут ли на него Роман Колесов и Андрей Шабалин, которые так жаждали «услышать мнение ярославцев» и ответить на все вопросы жителей, ИА REGNUM не удалось.