Москва, 18 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Граждане РФ перестали переживать по поводу роста курса доллара и евро и не стремятся в пункты обмена валют, потому что ощущают стабильность макроэкономики в стране, стали более финансово грамотны, а также из-за того, что у них не осталось сбережений в валюте. Об этом заявили несколько экспертов, опрошенных корреспондентом ИА REGNUM 18 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Большинство граждан РФ стали спокойно относиться к изменениям валютного курса, показывает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, порядка 60% граждан РФ заявили, что их не беспокоит сегодняшнее изменение курса валют, а две трети всех опрошенных и вовсе отметили, что не будут предпринимать никаких действий с валютой, даже если стоимость доллара будет расти и дальше.

Грамотные и без средств

При резких скачках курса уже нет ажиотажа с очередями в обменные пункты, как это было еще буквально пять лет назад, потому что люди стали лучше понимать тенденции и взаимосвязи в экономике, считает директор московского филиала «БКС Премьер» Руслан Мовсесян.

«Многие сегодня ищут возможности заработать на валютной нестабильности. Финансовая грамотность растет, люди чаще покупают валюты с конкретными целями, например, для диверсификации сбережений, чтобы снизить валютные риски», — считает Мовсесян.

Между тем, это не единственная причина, по которой в обменных пунктах сегодня почти нет клиентов. Так, уверен эксперт, у части граждан просто нет средств, которые они могли бы обменять на доллары и получить с этого прибыль, поэтому и изменения курса их не беспокоят.

«Еще одна причина спокойствия связана с тем, что у населения после кризиса стало меньше свободных средств для вложений в валюту», — считает Мовсесян.

Ощутили спокойствие

Между тем, ведущий аналитик Amarkets Артем Деев уверен, что большинство граждан хранят деньги в валюте, поэтому удорожание доллара их не пугает.

«Очевидно, что значительная часть граждан сохраняет валютные накопления, сформированные ещё в период курсовой нестабильности 2014−2016 годов. Естественно, основные покупки в тот период делались по более высокому курсу, поэтому при удорожании валют относительно рубля может просто достигаться так называемый «уровень безубыточности», — предполагает Деев.

Кроме того, по его словам, при постоянных сообщениях о снижающейся инфляции, граждане стали довольно спокойно смотреть на рост курса или его колебания. И такое спокойное отношение к изменениям в целом, правильное, считает Деев.

«В Европе и Японии никто не бегает продавать доллар против евро или йены, когда он дешевеет и покупать, когда дорожает. Поэтому ключевыми условиями спокойствия выступают макроэкономическая стабильность и покупательная способность нацвалюты», — уверен эксперт.