Лос-Анджелес, США, 18 апреля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В сети появились слухи, что новый фильм о Харли Квинн, главную роль в котором исполнит Марго Робби, снимет режиссер Кэти Ян, об этом 18 апреля сообщил портал CNET.

Цитата х/ф «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер, 2016 Марго Робби в роли Харли Квинн

Сценарий к будущей картине напишет Кристина Ходсон, которая, как недавно стало известно, также будет работать над сценарием фильма о Бэтгёрл.

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Стоит отметить, что это будет первый сольный фильм Харли Квинн. Автор статьи отмечает — похоже, что руководство DC Entertainment и Warner Bros. хочет, чтобы этот фильм создавали женщины.

В основу картины лягут комиксы Birds of Prey, которые выходили в 1995 году. В них присутствуют все самые известные женские герои DC — Харли Квинн, Бэтгёрл, Ядовитый Плющ, Женщина-кошка и Катана.

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Издание отмечает, что Кэти Ян станет уже третьей женщиной-режиссером, которая снимет фильм по киновселенной DC.

Напомним, ранее глава Warner Bros. Тоби Эммерик сообщил, что Стивен Спилберг займется экранизацией комиксов DC. Картина будет рассказывать о приключениях Черного Ястреба.