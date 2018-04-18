Москва, 18 апреля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал «план» главы МВД Украины Арсена Авакова по «возвращению» Донбасса в состав Украины, в котором упоминался и Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, проблема Донбасса должна решаться только путем реализации минских договоренностей.

«Вы знаете, что есть минские договоренности, — заявил представитель Кремля. — Как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей».

Песков также добавил, что Крым — это субъект России, поэтому Киев не имеет никакого права «решать его судьбу».

«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным, — добавил пресс-секретарь российского лидера. — (…) Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2018 г. глава МВД Украины Арсен Аваков предложил реализовать в Донбассе свой план постепенного возврата территорий «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

По его словам, сначала в «возвращаемый» под контроль Украины населенный пункт должны входить миротворцы ООН. Они будут вместе с украинскими пограничниками блокировать территорию от войск ЛНР и ДНР. После этого в населенный пункт будут входить украинские чиновники и организовывать выборы в органы местного самоуправления.

Также в «плане Авакова» упоминается и российский Крым.

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