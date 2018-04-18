Вашингтон, 18 апреля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Власти США подтвердили — новых антироссийских санкций пока ожидать не стоит. Об этом сообщили 18 апреля в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Внешнеполитическое ведомство США подтвердило информацию, ранее опубликованную в газете The New York Times о том, что решение о введении новых антироссийских санкций пока не принято.

Следует отметить, что 15 апреля представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS анонсировала принятие 16 апреля нового санкционного пакета в отношении Москвы.

Новые санкции предполагались как ответ США на действия России в Сирии. Однако ни 16 апреля, ни позже реальных действий Белого дома в этом отношении не последовало.

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Более того, заявление Хейли было фактически дезавуировано 17 апреля — глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу заявил, что постпред США при ООН «не была уведомлена» о новых политических «веяниях», касающихся мнения президентской администрации США об антироссийских санкциях.

Лоуренс Кадлоу извинился перед Хейли за резкие слова, сказанные им ранее в отношении того, что последняя «напутала» информацию в своём интервью. По его словам, Хейли просто несвоевременно информировали.

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В материале газеты отмечалось, что её высказываниями в эфире CBS был недоволен президент США Дональд Трамп. Источник в Белом доме сообщил изданию, что Трамп не пойдет на новые санкции «без очередного провокационного шага со стороны России».

По словам советника Трампа, в Белом доме лишь «рассматривают вопрос» о введении новых санкций в отношении Москвы, однако окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никки Хейли, комментируя вопрос о новых американских санкциях в отношении России, заявила 17 апреля, что «ей несвойственно путать что-либо».

Так она высказалась в ответ на обвинения главы Национального экономического совета при президенте США в том, что Хейли «поспешила» сделать заявление по новым американским ограничениям в адрес РФ.

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