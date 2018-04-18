Москва, 18 апреля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. На западе Москвы на Внуковском шоссе построят технопарк с высокотехнологичным производством алмазов, сообщили в столичном Агентстве управления инвестициями.

Tatti777 Алмазы

В настоящее время одобрено предоставление земельного участка площадью более 11 тыс. кв. метров для строительства нового технопарка.

Земля предоставлена специализирующейся на производстве высокочистых синтетических алмазов компании «Вандер технолоджис».

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Технопарк будет состоять из производственного комплекса по производству продукции из высокочистых синтетических алмазов и исследовательского центра.

В технопарке будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд рублей.

На территории технопарка планируется увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла опытного Центра алмазных и лазерных технологий, созданного компанией в 2017 году.

Ожидается, что объем налоговых поступлений в городской бюджет за пять лет составит 914 млн рублей.

Справка ИА REGNUM :

Поиск алмазов в России вёлся почти 150 лет, и только в середине 1950-х годов были открыты богатейшие коренные месторождения алмазов в Якутии.

Первые промышленные алмазы были получены в 1957 году. АК «Алмазы России-Саха» была создана на базе предприятий алмазной промышленности бывшего СССР (ПНО «Якуталмаз») в 1992 году.

В 2001 году между «АЛРОСА» и международной корпорацией De Beers, монополистом мирового алмазного рынка было заключено соглашение о сотрудничестве сроком до 2006 года, в соответствии с которым De Beers получала монопольное право на продажу алмазов «АЛРОСЫ» за границей на сумму $800 млн ежегодно.

Затем действие данного договора было продлено, а в декабре 2008 года его действие было прекращено: с 2009 года «АЛРОСА» продаёт алмазы за рубежом самостоятельно.

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