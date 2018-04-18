Пречистое, Ярославская область, 18 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Жители поселка Пречистое Ярославской области, чтобы попасть домой или на работу, ежедневно пролезали под стоящими железнодорожными составами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного про правам человека Ярославской области.

Сергей Бабуркин Переход через железнодорожные пути в Пречистом

Поселок Пречистое разделен железнодорожными путями. Есть наземный переход, но там всё время стоят грузовые составы. Люди вынуждены были на коленях с риском для жизни ежедневно пролезать под стоящими составами, которые могли тронуться в любой момент. Действующий пешеходный переход даже имеет светофор, но стоящие на путях вагоны мешают жителя Пречистого воспользоваться им.

Обращение жителей поселка с просьбой решить проблему в местную администрацию, ОАО «РЖД» не помогли. Пречистенцы обратились к уполномоченному по правам человека Ярославской области. Сергей Бабуркин направил запросы в Ярославскую транспортную прокуратуру и в управление государственного железнодорожного надзора.

Проверка транспортной прокуратуры показала, что железнодорожная компания оставляла на длительный срок грузовые поезда без осуществления расцепки составов. Прокуратура вынесла представление в адрес начальника Северной железной дороги.

После этого железнодорожники приняли меры. Теперь поезда либо перенаправляют на другое место стоянки, либо ставят так, чтобы люди могли пройти на другую сторону поселка, не подвергая свою жизнь опасности.