Харьков, Украина, 18 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Харькове неправительственный аналитический центр США в области международных отношений Atlantic Council («Атлантический совет») организовал 17 апреля публичные обсуждения перспектив украинской экономики, энергетической независимости и безопасности. При этом американская делегация по приглашению частной газодобывающей компании Burisma Group посетила Водяновское газовое месторождение в Харьковской области.

Bnews.kz Газовые споры

В частности, директор Евразийского центра при антлантическом совете США Джон Гербст отметил, что фирма Burisma использует для бурения скважин американскую буровую установку SK 3000, которая может бурить скважины до 10 км.

«Тут есть добыча на большой глубине, поэтому нужна такая мощная машина. И то, что они привезли сюда такое оборудование, делает и честь фирме Burisma, и всей Украине. Я поражен этой техникой и работой здесь», — сказал Гербст, передает канал «112 Украина».

Он призвал Украину создавать благоприятный инвестиционный климат для добычи углеводородов, чтобы достичь энергетической независимости.

«Чтобы освободить экономику вашей страны от российского газа, Украина должна развивать свой энергетический сектор — газовую и нефтяную отрасль. И чтобы делать это эффективно Украина должна создать атмосферу, в которой внешний капитал может работать. Так чтобы самые передовые фирмы в нефтегазовой области работали в Украине на пользу страны. И для этого нужно создать фундамент. Мы видим шаги в эту сторону, но, безусловно, нужно больше шагов. Сегодня людям в Украине сложно, они платят мировую цену на газ. Это большая проблема», — признал Хербст.

При этом первый посол США на Украине Роман Попадюк призвал Украину проводить «реформы лучше и больше».

«Наша страна — Америка очень поддерживает Украину и хочет, чтобы Украина была успешной», — сказал Попадюк.

Кроме того, экс-заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас напомнила, что с 2014 года по сегодняшний день США «выделили более 1 млрд долл, чтобы помочь безопасности Украины».

Как сообщалось, в 2017 году Украина увеличила добычу природного газа на 3,1% — до 20,8 миллиарда кубометров по сравнению с 2016 годом. «Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины возросло до 20,8 миллиарда кубометров газа. По сравнению с 12-месячным периодом 2016 года отечественная добыча увеличилась на 620 миллионов кубометров, или на 3,1%», — сказано в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».