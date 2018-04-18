Минск, 18 апреля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Белоруссии благополучная ситуация, и никаких вспышек африканской чумы свиней (АЧС) не наблюдается. Об этом заявил сегодня, 18 апреля, министр сельского хозяйства республики Леонид Заяц, обвинив Россию в нарушении правил из-за ввода временного ограничения на поставки со всей Белоруссии мяса.

Свинья

По словам главы министерства, Белоруссия предоставляет России все данные о ситуации с АЧС, а само ведомство бы не допустило поставки некачественной продукции в РФ. Поэтому, по мнению Леонида Зайца, российская сторона допустила «грубейшее нарушение», когда ввела ограничения на ввоз в страну со всей белорусской территории свинины, а не только из Гомельской области, где могла бы быть опасность.

Вопрос поставок свинины белорусского производства стороны еще будут обсуждать, а министерство сельского хозяйства республики будет требовать возвращения своей продукции на рынок России, подчеркнул чиновник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Россельхознадзор обращался к белорусским коллегам для того, чтобы они могли разъяснить информацию по поводу массовой гибели свиней в ОАО «Совхоз-комбинат «СОЖ» в Гомельской области от неизвестного заболевания. Однако ответ из Белоруссии так и не последовал.

Между тем российские специалисты из подведомственного Россельхознадзору учреждения обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней в ряде продукции белорусских предприятий «Краковские», «Чесночная Смак» и «Гомельский мясокомбинат». В результате в российском ведомстве пришли к выводу о том, что ветеринарные службы Белоруссии могли скрывать факт наличия вспышек АЧС в республике. По этой причине 10 апреля Россельхознадзор ввел ограничения на поставку свиней и свиноводческой продукции из республики.

Спустя несколько дней российское надзорное ведомство в сфере сельского хозяйства вновь обратилось к белорусской стороне с просьбой разъяснить своим коллегам ситуацию с АЧС в Белоруссии. Причем в Россельхознадзоре подчеркивали, что просят в кратчайшие сроки предоставить информацию по поводу возможной гибели поголовья свиней из-за попадания генома вируса АЧС в мясную продукцию на ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Позднее Минск объявил о противоречии между имеющимися договорённостями и нормами ЕАЭС. Так, 16 апреля председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что ситуация с ограничением Россией поставок свинины из Белоруссии говорит о существующих противоречиях.

«На сегодняшний день наши взаимоотношения в торговле, особенно сельскохозяйственной продукцией, абсолютно не соответствуют тем нормам, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе», — почеркнул Андрейченко.